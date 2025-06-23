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    Происшествия

      Двух казахстанцев наказали за "стикеры провокационного содержания"

      Опубликовано:

      Мужчина в наручниках
      Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

      В Президентском парке Астаны двое размещали на фонарных столбах QR-коды, ведущие на интернет-ресурсы с провокационным содержанием, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

      По информации Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны, за осквернение мест общественного пользования дело об административном правонарушении рассматривалось по статье 434 КоАП РК.

      "Согласно материалам дела, 9 июня 2025 года О. и Я., находясь в Президентском парке города Астаны, размещали на опорах уличного освещения стикеры провокационного содержания с QR-кодами, ведущими на интернет-ресурсы. ️Тем самым они выразили неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц", - сообщили в суде.

      Отмечается, что правонарушители на судебном заседании вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

      "Постановлением суда О. и Я. признаны виновными в совершении административного правонарушения по ст. 434 ч. 4 КоАП и получили наказание в виде административного ареста на 20 суток", - добавили в суде.

      Постановление суда не вступило в законную силу.

      Напомним, согласно санкции ст.434 ч.4 КоАП, мелкое хулиганство осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах влечет штраф в размере 50 МРП (196 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

      Ранее в Астане мужчину за вандализм в лифте многоквартирного дома приговорили к 20 суткам административного ареста. Он несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения.

      До этого факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области - неизвестные оставили надписи на скалах. Позже автора "наскальных рисунков" оштрафовали.

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