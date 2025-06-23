70-летнего врача задержали в Кокшетау

В Кокшетау полицейские пресекли незаконную деятельность по подделке и выдаче рецептов. В частном кабинете задержали 70-летнего врача, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сначала в Кокшетау 14 июня задержали подозреваемого в работе наркодилером.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у 48-летнего горожанина 130 таблеток "Трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане и приравнен к наркотическим средствам), а также другие лекарства. Здесь же полицейские обнаружили два рецепта на приобретение наркотического препарата, выданные местным врачом.

"Наркоборцы провели еще ряд оперативных мероприятий, в результате которых преступная деятельность медицинского работника подтвердилась", - отметили в ДП Акмолинской области.

Задержанные. Фото: ДП Акмолинской области

19 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности при координации прокуратуры в Кокшетау в частном кабинете 70-летний врач был задержан. При проведении следственных действий полицейские нашли еще 9 рецептов с печатями.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к фармацевтам с напоминаем об уголовной ответственности за безрецептурный отпуск "Трамадола". В 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата он был внесен в список наркотических веществ.

В Туркестанской области полицейские изъяли более 2400 таблеток "Трамадола". В незаконном получении психотропного вещества заподозрили сторожа медучреждения.

Также в Туркестане полиция выявила факт нарушения реализации лекарств в одной из аптек города. В частности, там продали "Димедрол" без рецепта. В отношении нарушителя составили административный протокол.