"Особо тяжкие преступления": МВД выпустило заявление сразу о 50-ти ОПГ в Казахстане (видео)
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В МВД сообщили, что в текущем году было возбуждено более 50 уголовных в отношении лидеров и участников криминальных структур по всей стране, передает NUR.KZ.
Как пишет информационный портал МВД Polisia.kz, в этом году возбуждено 51 уголовное дело по деятельности организованных преступных групп.
"Например, Департаментом полиции Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия.
Кроме того, расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Отмечается, что впервые было начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества.
"В орбите уголовного преследования по указанным делам находятся лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом. Всего к ответственности привлекаются более 150 лиц", - сообщили в МВД.
Несколько дней назад были задержаны более 50 человек, их подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях.
До этого в Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ - инвалида без рук и ног девять лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги.
Ранее в Павлодарской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. По данным прокуратуры, они с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денег.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2258136-osobo-tyazhkie-prestupleniya-mvd-sdelalo-zayavlenie-srazu-o-50-ti-opg-v-kazahstane-video/
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