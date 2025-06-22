"Особо тяжкие преступления": МВД выпустило заявление сразу о 50-ти ОПГ в Казахстане (видео)

В МВД сообщили, что в текущем году было возбуждено более 50 уголовных в отношении лидеров и участников криминальных структур по всей стране, передает NUR.KZ.

Как пишет информационный портал МВД Polisia.kz, в этом году возбуждено 51 уголовное дело по деятельности организованных преступных групп.

"Например, Департаментом полиции Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия.

Кроме того, расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отмечается, что впервые было начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества.

"В орбите уголовного преследования по указанным делам находятся лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом. Всего к ответственности привлекаются более 150 лиц", - сообщили в МВД.

Несколько дней назад были задержаны более 50 человек, их подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях.

До этого в Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ - инвалида без рук и ног девять лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги.

Ранее в Павлодарской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. По данным прокуратуры, они с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денег.