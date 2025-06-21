На 7 млн тенге оштрафовали компанию в Карагандинской области

В Карагандинской области предприятие оштрафовано на 7 миллионов тенге за загрязнение экологии, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Карагандинской области, в рамках мониторинга по соблюдению экологического законодательства выявили одно из крупных предприятий, которое на протяжении 8-и месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории.

Это является нарушением экологического законодательства (статьи 106 и 120 Экологического кодекса) и как следствие привело к объемным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, объемом свыше 90 тонн.

Надзорным ведомством в отношении предприятия было возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях и материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

"Нарушитель отрицал вину. Дело прошло все 3 инстанции, и лишь Верховный Суд поставил точку - предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму свыше 7 миллионов тенге", - резюмируется в публикации.

Напомним, ранее в апреле китайскую компанию оштрафовали на миллиард тенге в ВКО за нарушения экологического законодательства.

А в декабре прошлого года угольную компанию оштрафовали на 44 млн тенге в Караганде. Все штрафы были взысканы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ТОО в Алматинской области привлекли к административной ответственности за антропогенное воздействие на окружающую среду без необходимого экологического разрешения.

Помимо этого, в Актобе за загрязнение природы оштрафовали предприятие ТОО "Восход Хром" на 2,9 млрд тенге.

Также после жалоб жителей района Карагандинской области местное промышленное предприятие оштрафовали на 300 млн тенге за сброс фекалий на открытый рельеф.

Отметим, согласно статье 328 КоАП РК, превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц – в размере десяти тысяч процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.