Ночная ссора в сауне закончилась избиением в Кызылорде

В Кызылорде двое мужчин вместе пришли в сауну ночью. Конфликт по незначительному поводу между ними закончился причинением тяжкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.1 ст.106 УК РК рассмотрел суд №2 Кызылорды.

Преступление произошло в прошлом году в одной из саун города в ночное время. Выяснилось, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с потерпевшим, с которым находился вместе. Конфликт случился по незначительному поводу.

"В ходе ссоры он один раз ударил потерпевшего стеклянным предметом, находившимся на столе, в левую часть тела, в результате чего тот упал на спину. После этого подсудимый нанес потерпевшему, лежащему на земле, несколько ударов руками, умышленно причинив тяжкий вред его здоровью", - установил суд.

Преступные действия подсудимого полностью подтверждались не только его собственным признанием, но и показаниями потерпевшего, заключениями судебно-медицинских экспертиз.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Ранее стало известно, что мужчину избили до смерти в бане в Павлодаре. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По горячим следам задержали двух подозреваемых.

Также в Сети появилась информация, что в общественной бане в Алматинской области тайно сняли на видео несовершеннолетнюю девушку и распространили эти кадры в интернете. Сотрудники полиции доставили в отдел всех несовершеннолетних, участвовавших в инциденте.