"Представился полицейским и получил деньги за штраф": мужчину задержали в Уральске

Мужчину подозревают в том, что он представился полицейским и обманом получил деньги от жительницы Уральска якобы под предлогом оплаты штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Уральске задержали мужчину.

"Установлено, что подозреваемый, представившись сотрудником полиции, под предлогом уплаты штрафа обманом получил деньги от женщины 1983 года рождения", - пояснили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности и спецподразделения ДП Западно-Казахстанской области задержали 29-летнего мужчину.

По информации МВД, он признал вину. Проводится досудебное расследование по факту мошенничества.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области директору школы позвонил мужчина, представившийся "председателем Антикора". Звонившего нашли и привлекли к ответственности в виде штрафа.

В Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве под видом сотрудников полиции. По данным ДП, они под угрозой привлечения к уголовной ответственности завладели деньгами и автомобилем местного жителя.

А в Актобе злоумышленник представлялся полицейским и таким образом ограбил двух местных жителей. Его осудили к пяти годам лишения свободы за неоднократное совершение грабежа.