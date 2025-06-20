"Представился полицейским и получил деньги за штраф": мужчину задержали в Уральске
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Мужчину подозревают в том, что он представился полицейским и обманом получил деньги от жительницы Уральска якобы под предлогом оплаты штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Уральске задержали мужчину.
"Установлено, что подозреваемый, представившись сотрудником полиции, под предлогом уплаты штрафа обманом получил деньги от женщины 1983 года рождения", - пояснили в МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности и спецподразделения ДП Западно-Казахстанской области задержали 29-летнего мужчину.
По информации МВД, он признал вину. Проводится досудебное расследование по факту мошенничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257560-predstavilsya-policeyskim-i-poluchil-dengi-za-shtraf-muzhchinu-zaderzhali-v-uralske/
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