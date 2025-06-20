Окончено расследование по факту незаконного вывода доли в казахстанском вузе

В Восточно-Казахстанской области Департамент АФМ окончил расследование по факту незаконного вывода доли участия государства в технопарке "Алтай" университета, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева является одним из ведущих вузов страны, обеспечивающим подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17 научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.

Однако в 2018-2020 годах бывшее руководство университета незаконно передало в частные руки мажоритарную государственную долю в размере 78% в уставном капитале ТОО "Технопарк "Алтай".

В рамках исполнения поручения президента о возврате незаконно выведенных активов были приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО "Технопарк "Алтай" в виде здания площадью 8 тыс. кв. м. и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге.

Возвращенные активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

Напомним, ранее прокуратура ВКО сообщила, что в Усть-Каменогорске выявили ущерб в 1,5 млрд тенге при передаче технопарка от Восточно-Казахстанского технического университета частному субъекту.

По результатам судебных разбирательств 100% долей участия в технопарке вернули государству, имущество было полностью освобождено от обременений.

Также по материалам проверки Департамент экономических расследований по ВКО начал досудебное расследование по ст.195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).