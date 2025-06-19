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    Происшествия

      Второго мужчину арестовали после избиения врачей в Караганде

      Опубликовано:

      Мужчина в камере
      Мужчина под арестом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Караганде по трем административным статьям рассматривали дело в отношении второго участника инцидента с врачами детской больницы. Ему назначили 10 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 13 июня дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды.

      "12 июня 2025 года мужчина, находясь в многопрофильной детской больнице Караганды, проявил неуважение к врачам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок, тем самым совершил мелкое хулиганство, а также оказал неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа, а именно отказался пройти в отдел полиции", - установил суд.

      В суде мужчина свою вину признал.

      Потерпевший в суде рассказал, что он работает врачом-хирургом в многопрофильной детской больнице. В приемный покой обратился с ребенком 2022 года рождения мужчина. Оказавшийся в суде приходится ему братом. В приемной покое произошел словесный конфликт.

      "Между потерпевшим и мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого последний выражался нецензурными словами. На законные требования прибывших сотрудников полиции он оказал неповиновение", - рассказали в суде.

      Вина мужчины доказывалась материалами дела, в том числе видеозаписью с камеры наблюдения.

      Смягчающим вину обстоятельством суд признал раскаяние в содеянном. Отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установили.

      Постановлением суда мужчину признали виновным по трем статьям - в проявлении неуважения к медицинскому работнику, оказании неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа и мелком хулиганстве (ч.2 ст.80-1, ч.1 ст.434, ч.1 ст.667 КоАП).

      Окончательно ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

      Напомним, двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице. По подозрению в совершении данных действий задержали местного жителя - родственника пациента.

      Министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила пострадавших врачей. По словам главы ведомства, медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы.

      Как рассказали в пресс-службе ДП Карагандинского области, главного подозреваемого в избиении с санкции суда арестовали на 2 месяца.

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