Полотенцем нанес удары по спине, рукам и ногам: карагандинец жестоко избил 4-летнюю падчерицу

В Карагандинской области апелляционный суд отменил условное наказание для мужчины, который, будучи пьяным, избил дочку своей супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрел специализированный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области.

Подсудимого обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.3 ч.2 ст.107 УК РК).

Инцидент произошел поздним вечером 15 ноября прошлого года, около 23:40. Подсудимый находился у себя дома с супругой и ее дочерью 2020 года рождения.

"Ввиду непослушания девочки стал умышленно наносить ей удары ладонью в область головы, лица и спины. После этого, взяв в руки банное полотенце, стал умышленно наносить им удары в область спины, рук и ног малолетней, причинив ей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, кровоподтеков, гематом, закрытого перелома нижней стенки правой глазницы со смещением отломков внутрь гайморовой пазухи, что повлекло причинение вреда здоровью ребенка средней тяжести", - установил суд.

В суде мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. Его вина подтверждалась материалами дела, в том числе заключениями судебно-медицинской, комплексной психолого-психиатрической экспертиз.

Прокурор просил назначить подсудимому лишение свободы на срок 3 года в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Законный представитель потерпевшей просила назначить условное наказание. Адвокат потерпевшей стороны просил назначить подсудимому наказание, запрошенное прокурором. Защитник подсудимого просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние подсудимого, отягчающим - совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

"Суд принял во внимание возможность исправления мужчины без изоляции от общества с учетом того, что он ранее не судим, имеет семью, постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства и работы, может возместить причиненный потерпевшей моральный вред", - отметили в суде.

Приговором суда от 5 мая 2025 года мужчину признали виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. По решению суда назначенное наказание считается условным с установлением пробационного контрольного срока в 3 года и возложением определенных обязанностей.

Гражданский иск был удовлетворен. С подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.

Однако постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного суда от 16 июня 2025 года по апелляционному ходатайству прокурора приговор суда изменили. Применение условного наказания было отменено.

Апелляционный суд постановил считать мужчину осужденным по п.3 ч.2 ст.107 УК к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В отношении него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что по п.3 ч.2 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

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