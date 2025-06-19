Ограничения наложили на имущество и счета супругов из Актау с 850 тыс. подписчиков в Сети
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Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.
"Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.
Участники приобретали "билеты" (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге", - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 человек.
"Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.
В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения", - отметили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.
Добавим, что казахстанских блогеров за рекламу и проведение лотереи могут оштрафовать и конфисковать доход. В Минэкономики отметили, что осуществляется круглосуточный мониторинг интернет-пространства с целью выявления нарушений и оперативного принятия мер реагирования. В Казахстане запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. В отношении нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 2000 МРП (от 393 200 до 7,8 млн тенге - прим. ред.) с конфискацией доходов, полученных в результате правонарушений.
Так, например, к ответственности привлекли блогера из Павлодара за организацию незаконной лотереи в Instagram.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257113-ogranicheniya-nalozhili-na-imushchestvo-i-scheta-suprugov-iz-aktau-s-850-tys-podpischikov-v-seti/
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