Мужчину на следующий день после конфликта в столовой нашли мертвым в гостинице Караганды

В Караганде ссора посетителей столовой на автовокзале закончилась дракой. Одного из участников конфликта на следующий день обнаружили мертвым в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.104 УК РК) рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды.

Выяснилось, что 4 сентября 2024 года в столовой на территории автовокзала Караганды между подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт.

"Подсудимый нанес удар в область лица потерпевшего, затем, находясь уже на улице перед столовой, где потерпевший продолжал с ним конфликт, толкнул его в область груди, от чего потерпевший, потеряв равновесие, упал спиной на поверхность асфальта и ударился головой", - установил суд.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший на следующий день скончался в гостинице.

Прокурор просил суд о назначении наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому максимально суровое наказание и выплату в полном объеме компенсации морального вреда и материального ущерба.

Суд признал смягчающим вину обстоятельством признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил.

Приговором суда от 23 апреля 2025 года мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Гражданский иск удовлетворили частично. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге и материальный ущерб в сумме 1 127 977 тенге.

Постановлением апелляционной судебной коллегии от 16 июня этого года приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

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