Мужчину на следующий день после конфликта в столовой нашли мертвым в гостинице Караганды
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В Караганде ссора посетителей столовой на автовокзале закончилась дракой. Одного из участников конфликта на следующий день обнаружили мертвым в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.104 УК РК) рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды.
Выяснилось, что 4 сентября 2024 года в столовой на территории автовокзала Караганды между подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт.
"Подсудимый нанес удар в область лица потерпевшего, затем, находясь уже на улице перед столовой, где потерпевший продолжал с ним конфликт, толкнул его в область груди, от чего потерпевший, потеряв равновесие, упал спиной на поверхность асфальта и ударился головой", - установил суд.
В результате полученных телесных повреждений потерпевший на следующий день скончался в гостинице.
Прокурор просил суд о назначении наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому максимально суровое наказание и выплату в полном объеме компенсации морального вреда и материального ущерба.
Суд признал смягчающим вину обстоятельством признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил.
Приговором суда от 23 апреля 2025 года мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Гражданский иск удовлетворили частично. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге и материальный ущерб в сумме 1 127 977 тенге.
Постановлением апелляционной судебной коллегии от 16 июня этого года приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256699-muzhchinu-na-sleduyushchiy-den-posle-konflikta-v-stolovoy-nashli-mertvym-v-gostinice-karagandy/
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