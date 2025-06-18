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    Происшествия

      Мужчину на следующий день после конфликта в столовой нашли мертвым в гостинице Караганды

      Опубликовано:

      Мужчины дерутся
      Мужчины ссорятся. Иллюстративное фото: JackF / Getty Images

      В Караганде ссора посетителей столовой на автовокзале закончилась дракой. Одного из участников конфликта на следующий день обнаружили мертвым в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.104 УК РК) рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды.

      Выяснилось, что 4 сентября 2024 года в столовой на территории автовокзала Караганды между подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт.

      "Подсудимый нанес удар в область лица потерпевшего, затем, находясь уже на улице перед столовой, где потерпевший продолжал с ним конфликт, толкнул его в область груди, от чего потерпевший, потеряв равновесие, упал спиной на поверхность асфальта и ударился головой", - установил суд.

      В результате полученных телесных повреждений потерпевший на следующий день скончался в гостинице.

      Прокурор просил суд о назначении наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому максимально суровое наказание и выплату в полном объеме компенсации морального вреда и материального ущерба.

      Суд признал смягчающим вину обстоятельством признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил.

      Приговором суда от 23 апреля 2025 года мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

      Гражданский иск удовлетворили частично. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге и материальный ущерб в сумме 1 127 977 тенге.

      Постановлением апелляционной судебной коллегии от 16 июня этого года приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

      Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

      Ранее в Павлодаре осудили мужчину за убийство старшего брата, который стал его упрекать в том, что он нигде не работает. С учетом того, что мужчина ранее не судим, вину признал и раскаялся, суд назначил ему минимальное наказание - 8 лет лишения свободы.

      В Акмолинской области провели показательный судебный процесс для сотрудников ТОО, на территории которого пьяный тракторист насмерть задавил сторожа. Суд установил, что это было причинение смерти по неосторожности.

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