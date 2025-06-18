Ударил продавца магазина за отказ продать пиво: мужчине вынесли приговор в Актау

В Актау на 6 месяцев арестовали мужчину, который ударил продавца за отказ продать ему пиво. Ранее кадры с места происшествия появились в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Мангистауской области.

Несколько недель назад в соцсетях опубликовали видео с информацией о том, что в Актау покупатель магазина во время конфликта с продавцом ударил женщину за прилавком. Подробности по данной ситуации рассказали в пресс-службе суда Мангистауской области.

"Подсудимый М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине, умышленно нанес потерпевшей Б. удар кулаком в правую сторону лица. Причиной стал отказ в продаже ему алкогольных напитков (пива), а также возникшая между ними конфликтная ситуация.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями самого подсудимого, потерпевшей, свидетелей и видеозаписями с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

В итоге, М. был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев. Сам он в содеянном раскаялся.

Напомним, ранее данный инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области.

В январе 2025 года в Сети появилось видео из Сарани, на котором неизвестный, прикрывшись капюшоном, напал на 27-летнюю женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязалась борьба, в результате из-за ножевых ранений продавец скончалась.

Вскоре журналисты выяснили подробности страшного преступления.

Позднее стало известно, что в Карагандинской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. Также полиция раскрыла мотив преступления.

В начале мая вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве продавца мини-маркета во время ограбления. Он получил 23 года лишения свободы.