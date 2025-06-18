"Молотком по голове": водителя автобуса жестоко избили за просьбу оплатить проезд в Шымкенте

Водителя автобуса избили пассажиры за то, что тот попросил оплатить проезд. 34-летнего водителя только сейчас перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеканал Otyrar.

Отмечается, что инцидент произошел возле рынка Бекжан. По словам водителя, он попросил подростка оплатить проезд. Он заявил, что молодой человек платить и начал оскорблять водителя, а затем якобы попросил выйти на улицу.

"Вышел - трое ребят уже ждали. Один ударил меня молотком по голове. У другого в руках был кастет. Били по лицу, у меня разорвало щеку. Потом я потерял сознание. Что было дальше не помню", - рассказал водитель Максат Жолаев.

Пассажиры, которые стояли на остановке, помогли потерявшему сознание водителю и вызвали скорую помощь. Из-за серьезных травм его госпитализировали в реанимацию.

"Пациента доставила бригада скорой помощи в приёмное отделение. У него были травмы головы. Оказали первую медицинскую помощь и срочно перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас он продолжает лечение. Состояние - средней степени тяжести", - прокомментировал заместитель главного врача клиники Ерлан Курбанходжаев.

По подозрению в нападении полиция задержала 17-летнего подростка. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд санкционировал его арест на два месяца.

Также мы писали, что пассажир ударил по лицу водителя общественного транспорта в Актау. Водителю пришлось обратиться за медпомощью.

В конце декабря 2023 года в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Пассажир ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В ДТП погибли три человека.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела. Его арестовали. В апреле 2024 года суд вынес приговор по делу о ДТП с автобусом в Алматы. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет лишения свободы.