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    Происшествия

      Гибель таксиста в Петропавловске всколыхнула весь город

      Опубликовано:

      ИВС в Петропавловске
      Изолятор в Петропавловске. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

      В Петропавловске после гибели таксиста, всколыхнувшей весь город, местные перевозчики просят, чтобы таксопарки сделали в приложениях тревожные кнопки, передает Первый канал "Евразия".

      Трагедия произошла больше недели назад на пересечении улиц Алматинская и Алтынсарина. Все началось с ссоры в салоне такси. Водитель попросил не курить. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой 60-летний таксист упал и ударился головой об асфальт.

      Сейчас подозреваемый находится под стражей. Но подробности в полиции пока не разглашают.

      "За причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть водителя такси, был задержан 38-летний житель Петропавловска. В настоящее время он содержится в ИВС. Проводится ряд следственных действий", - рассказал начальник следственного отдела управления полиции города Азамат Бектурганов.

      Несколько дней таксист находился в коме, но спасти его врачам не удалось. Родные и коллеги проводили погибшего в последний путь. В знак траура водители такси повязали черные ленты на машины.

      "Каждый день, выезжая на линию, надеемся, что вернемся благополучно домой. Было и нападение, были и конфликты, и нецензурная брань. Нужно терпеть, выслушивать, только чтобы довезти пассажира", - поделилась водитель такси Айымгуль Казбекова.

      Перевозчики уверены, что трагедии можно было избежать, если бы в приложении по-прежнему работала тревожная кнопка.

      За девять лет работы Айымгуль Казбекова повидала немало. Женщина боится, что очередной выход на линию для нее, как и для остальных коллег, тоже может стать последним. Водители просят вернуть функцию SOS в приложении. Таксопарки в свою очередь ссылаются на полицию.

      "После данного инцидента мы все боимся за свою жизнь. У всех нас есть семьи. Уехала на работу - могу и не вернуться, оказывается. Раньше благодаря тревожной кнопке водитель мог в случае конфликтной ситуации нажать на нее, оператор перезванивал, определял место локации, и максимальное количество водителей туда съезжалось", - рассказала водитель такси Айымгуль Казбекова.

      "Пьяный с ножом машину мне порезал, стекло разбил. Нажать тревожную кнопку - и чтобы всем водителям пришло уведомление на телефон, что такой-то водитель на таком-то адресе - тревога. А то пока позвонишь в полицию, пока назовешь свои данные, что произошло, где, а счет идет на секунды. Мы писали в агрегаторы, что давайте сделаем тревожную кнопку. На что нам говорили обращаться в правоохранительные органы в случае экстренной ситуации", - высказался таксист Роман Савчуков.

      В прошлом году в полицию обратились больше 40 таксистов, трое из них - по факту угрозы жизни. В 2025 году уже зафиксировали 17 жалоб. В основном - из-за отказа пассажиров оплачивать проезд.

      Перевозчики надеются, что их голос будет услышан, и им больше не придется опасаться за собственную безопасность на работе.

      Ранее в соцсетях распространилось видео конфликта с двумя пассажирами такси в Алматы. На записи видно, что один из пассажиров в ответ на просьбу не курить в машине обматерил таксиста и ударил его.

      Как рассказали позже в МВД, в результате поисков был установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города.

      Ударившего водителя по затылку пассажира суд приговорил к 12 суткам ареста, а также взыскал с него моральную компенсацию. Другого пассажира осудили за мелкое хулиганство на 15 суток административного ареста.

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