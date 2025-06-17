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Житель Уральска отсудил у полиции компенсацию после обыска

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Пачки денег лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: voffkatw / Getty Images

В Уральске суд признал, что полицейские нарушили права мужчины. Департамент полиции ЗКО заплатит за это 100 тысяч тенге моральной компенсации, передает "Мой город".

58-летний житель Уральска еще в апреле этого года подал в суд на ДП ЗКО и на следователя. Он требовал возмещение морального вреда и возврата сотового телефона.

18 февраля этого года мужчину прямо на улице остановили полицейские, обыскали его и его дом, изъяли телефон и повезли на медосвидетельствование, которое показало, что он абсолютно трезв. Причиной послужило то, что стражи порядка заподозрили участие казахстанца в наркобизнесе, хотя никаких доказательств тому не нашли.

Возмущенный житель Уральска подал в суд на департамент полиции и следователя, который руководил всеми этими мероприятиями. Он требовал возмещения моральной компенсации в 500 тысяч тенге и возврата сотового телефона в том виде, в котором он был во время изъятия. К слову, мужчина подозревает, что его смартфон вскрыли. 

Иск рассматривался в городском суде №2. Судья удовлетворил иск мужчины частично. За незаконные действия при проведении следственных действий с Департамента полиции ЗКО взыскали моральную компенсацию в 100 тысяч тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

Ранее стало известно, что жительница Уральска написала заявление и намерена добиться наказания для полицейских, которых обвинила в побоях и незаконном проникновении в частную собственность. Но в Департаменте полиции ЗКО уверены, что следственно-оперативные действия проводились в соответствии с действующим законодательством.

А житель ВКО подал иск к отделу полиции района Алтай о возмещении материального ущерба из-за уничтоженных шкурок соболей, которые он оценил почти в 1,2 млн тенге. По мнению истца, стражи порядка должны были вернуть принадлежащие ему предметы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256228-zhitel-uralska-otsudil-u-policii-kompensaciyu-posle-obyska/