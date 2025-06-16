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Водители устроили потасовку на проезжей части в Астане (видео)

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Драка на дороге в Астане
Драка на дороге в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astananews_kz

В Астане на 5 суток арестовали двух водителей, которые устроили потасовку прямо на проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

В Instagram-аккаунте Astananews_kz опубликовали видео с информацией о том, что двое водителей устроили ссору прямо посреди дороги.

"Инцидент произошел на проспекте Туран, напротив Центра материнства и детства. Ситуация могла закончиться печально, если бы не загорелся зеленый свет и другие водители не начали сигналить, заставив спорщиков разойтись", - сказано в описании к видео.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны сообщили, что мужчин, устроивших ссору на проезжей части арестовали на 5 суток.

"Полицейские выявили в социальных сетях видео, на котором двое мужчин устроили словесную перепалку прямо на проезжей части проспекта Туран, грубо нарушая общественный порядок и подвергая опасности других участников дорожного движения.

По решению специализированного межрайонного административного суда города Астаны, за мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток", - ответили в ДП.

В мае этого года на одной из улиц Астаны два водителя не поделили дорогу, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям.

Также в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Оба были арестованы на 10 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256093-voditeli-ustroili-potasovku-na-proezzhey-chasti-i-byli-arestovany-v-astane-video/