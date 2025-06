Партию поддельных подгузников известного бренда нашли в области Абай

В области Абай пресекли факт распространения контрафактных подгузников известного бренда. Изъяли почти 800 упаковок, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 25 апреля 2025 года на основании обращения компании "Мама знает" Департамент юстиции области Абай провел внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя по факту незаконного использования зарегистрированного товарного знака продукции под указанным брендом.

По результатам проверки выявили партию контрафактной продукции в количестве 782 упаковок общей стоимостью 3 519 000 тенге.

"Качество изъятой продукции вызывает сомнения, а ее происхождение не подтверждено официальными документами, что свидетельствует о нарушении исключительных прав правообладателя", - отметили в Министерстве юстиции.

26 мая суд вынес постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 МРП, что составляет 117 960 тенге. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Ранее по заявлению представителя компании Xiaomi Inc. пресекли продажу контрафакта на одном из крупных рынков Алматы. По итогам мероприятий изъяли более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 млн тенге.

Также в Алматы в ходе проверочных мероприятий выявили контрафактную табачную продукцию. Общая стоимость нелегального товара составила 17 млн тенге. Это более 18 тыс. пачек без кодов (средств идентификации) или с кодами неустановленного образца.

Представитель New balance athletics, inc. подал иск в суд Астаны из-за незаконного использования товарных знаков. Ответчик обязался выплатить компенсацию 200 тыс. тенге и уничтожить товар, на котором изображен знак "New balance".