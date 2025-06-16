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Носки с деньгами обнаружили в области Абай

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Несколько пар женских носков
Носки. Фото: polisia.kz

В области Абай в посылке пытались передать деньги осужденной в колонию. Купюры сотрудники учреждения нашли в носках, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении №23 предотвратили попытку передачи денег осужденной.

35-летняя алматинка отправила сестре посылку - носки. В носках сотрудники учреждения обнаружили деньги.

"В отношении "курьера" сейчас составлены протоколы по статье 481 КоАП РК", - сообщила начальник оперативного отдела учреждения №23.

Ранее в Алматинской области пресекли попытку проноса на территорию колонии таких запрещенных предметов, как игральные карты, сувенирные "доллары" и белый порошок. Подозрительный черный пакет с этим содержимым сотрудники учреждения обнаружили при досмотре грузового автомобиля, прибывшего на территорию колонии.

В Караганде два сотовых телефона изъяли в следственном изоляторе при досмотре посылки. Запрещенные предметы нашли в подошве кроссовок, предназначенных для обвиняемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255940-noski-s-dengami-obnaruzhili-v-oblasti-abay/