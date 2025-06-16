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"Девушку с обложки" отправили в колонию строгого режима в Актобе

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Ботагоз Биекенову осудили
В зале суда. Фото: diapazon.kz

В Актобе "девушке с обложки" вынесли приговор за обман на 19 млн тенге предпринимательницы, которая открыла в колонии ателье по пошиву спецодежды, передает "Диапазон".

Имя предпринимательницы Ботагоз Биекеновой прогремело на всю страну еще в 2016 году в связи со скандалом с чиновником из облздрава. Он пожаловался на женщину в полицию и сообщил, что дал ей 20 тысяч долларов, за эти деньги она обещала устроить его дочерей на обучение в Назарбаев Университет и в НИШ, но не выполнила обещанное.

Чиновник после такого скандала лишился должности, а сама Биекенова оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве.

В уголовном деле было пять потерпевших. Двое из них уверяли, что давали обвиняемой деньги на квартиру в Астане и на трудоустройство. Сама она называла себя бизнесменом-меценатом, уверяла, что дело против нее сфабриковали.

С легкой руки журналистов в СМИ Ботагоз Биекенову прозвали "девушкой с обложки" (в 2003 году в одном из журналов было опубликовано ее фото) и "самой красивой преступницей". От наказания это ее не спасло.

11 апреля 2017 года суд признал женщину виновной в мошенничестве и с учетом амнистии отправил ее за решетку на 3 года и 3 месяца. Чуть позже срок ей снизили, и уже в феврале 2019 года она вышла на свободу.

Спустя почти 9 лет Ботагоз Биекенова снова оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве.

Потерпевшая по этому делу предпринимательница, которая занимается швейным делом, имеет ателье. Из обвинения следует, что Ботагоз Биекенова вошла в доверие к предпринимательнице, предложила развивать бизнес по пошиву одежды вместе и отметила, что у нее есть родственники в госорганах в разных городах страны, которые могут помочь им в общем деле.

Потом, по материалам суда, она предложила шить спецодежду для сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы, сказала, что скоро объявят тендер на сумму до 350 миллионов тенге, но якобы нужно дать денежное вознаграждение должностным лицам. Предпринимательница поверила и передала 6 миллионов наличкой.

Как установил суд, эти миллионы обвиняемая никому не передала, обещанный ею тендер не существовал, а деньги она потратила на свои нужды. Далее она продолжила просить деньги у предпринимательницы.

Так, например, в одном случае ей понадобились 500 тысяч тенге якобы на социальный проект по трудоустройству осужденных (такого проекта в природе не существовало). В другом случае ей нужны были еще 5 миллионов тенге для решения вопроса по тендеру. Предпринимательница верила Биекеновой и давала все, что она просила.

Дошло даже до того, что потерпевшая оформила в рассрочку мобильник за 600 тысяч тенге и передала его Биекеновой, так как у той якобы сломался телефон и она не могла "контролировать объемы из Астаны".

Однажды Биекенова заявила предпринимательнице, что ее скоро могут опять посадить в тюрьму, если она не погасит гражданский иск на 4 миллиона тенге по предыдущему приговору. Женщина поверила и передала ей эти деньги. В общей сложности с марта 2022 года по октябрь 2023 года по информации суда, она отдала Биекеновой 19 миллионов 480 тысяч тенге.

Сама Ботагоз Биекенова вину в мошенничестве не признала. Уверяла, что потерпевшая на самом деле ее партнер, они вместе шили одежду, она вкладывала в совместный бизнес свои деньги и никого не обманывала. И резюмировала, что разногласия партнеров должны решаться в гражданско-правовом порядке, а не в уголовном суде.

Кстати, в учреждении №8 (в народе его называют "шестерка") с прошлого года работает ателье, которое открыла потерпевшая, сейчас там шьют спецодежду 25 заключенных.

4 июня судья Ахметкали Мулдагалиев признал Ботагоз Биекенову виновной в мошенничестве и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Также суд обязал ее возместить потерпевшей ущерб в 19 миллионов 480 тысяч тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии правоохранителей, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет. В полицию поступило около 15 обращений от пострадавших.

В прошлом году в Алматы вынесли приговор женщине, которую обвинили в мошенничестве на крупную сумму - она продавала фальшивые "брендовые" вещи. Подсудимая представлялась сотрудницей модных домов и брендовых магазинов, новым знакомым обещала оригинальные ювелирные изделия и эксклюзивные товары по более низким ценам, чем в официальных магазинах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255895-devushku-s-oblozhki-otpravili-v-koloniyu-strogogo-rezhima-v-aktobe/