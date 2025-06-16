Казахстанец записал видео о землетрясении и оказался в суде

Мужчина оказался в суде, когда на видео в Instagram отметил, что землетрясение связано с золотодобычей в Жамбылской области. Дело все же прекратили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении за размещение ложной информации на онлайн-платформах, создающих условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов организаций (ч.3 ст.456-2 КоАП), рассмотрели в суде района Турара Рыскулова.

Из материалов дела следует, что местный житель в марте этого года разместил в Instagram видеообращение о том, что землетрясение, произошедшее с 28 на 29 марта 2025 года, было связано с золотоизвлекательной фабрикой.

В суде казахстанец не согласился с протоколом и вину не признал. Он уточнил, что в 2003 году в районе Турара Рыскулова произошло землетрясение, в результате чего был нанесен ущерб.

"Из-за страха он на своей странице в Instagram сообщил о подозрении на взрыв на золотодобывающем предприятии", - отметили в суде.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о том, что оснований для привлечения мужчины к административной ответственности по ч.3 ст.456-2 КоАП не имеется, поскольку он реализовал свое гражданское право.

Постановлением суда дело об административном правонарушении, возбужденное по ч.3 ст.456-2 КоАП, прекратили в связи с отсутствием в действиях мужчины признаков административного правонарушения, предусмотренного этой статьей.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее в Мангистауской области мужчину признали виновным по делу о публикации поста в Telegram с ложной информацией. Казахстанцу назначили 20 суток ареста. Суд установил, что он оклеветал женщину в социальной сети, опорочив ее честь и достоинство.