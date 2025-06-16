Главу общественного объединения задержали в Алматинской области

Руководителя одного из общественных объединений задержали в Алматинской области по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным следствия, подозреваемая присваивала денежные средства, собранные с населения якобы для оказания помощи в освобождении граждан Казахстана, осужденных за рубежом.

Суд санкционировал в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество).

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

В апреле в Сети распространили информацию о задержании в Алматы главы благотворительного фонда "Елге көмек". В департаменте полиции ее подтвердили. Здесь добавили, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное расследование. По их результатам будет принято процессуальное решение.