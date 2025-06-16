Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Меняли внешность": подозреваемых в снятии украденных 45 млн тенге задержали в Алматы

Опубликовано:

Подозреваемый и изъятые денежные средства
Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержали двух подозреваемых в обналичивании 45 млн тенге, украденных с банковских карт граждан путем мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел сообщает, что в Алматы задержали двух мужчин, подозреваемых в дропперстве. Один из задержанных - иностранец, приехавший в Казахстан для участия в преступной деятельности.

"Подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм. Чтобы скрыть свои действия, они прибегали к различным методам конспирации, включая изменение внешности", - сообщили на медиапортале.

За короткий срок подозреваемым удалось обналичить более 45 млн тенге. Полицейские нашли часть похищенных средств и проверяют, участвовали ли задержанные в других преступлениях.

"Полиция активно борется с кибермошенничеством, выявляя и пресекая преступные схемы. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Важно помнить: не делитесь личными данными и кодами с посторонними, даже если они кажутся представителями госорганов или банков. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, а при подозрении на мошенничество сразу обращайтесь в полицию", - подытожил начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы Анес Калдыбаев.

Несколько дней назад сообщалось, что в Алматинской области полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб на сумму около 250 млн тенге.

До этого в Астане задержали предполагаемую преступную группу. Ее участников подозревают в обналичивании более 150 млн тенге при помощи дропперов.

Также в Алматинской области задержали предполагаемую группу дропперов, работавших через Telegram и подозреваемых в присвоении более 100 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255790-menyali-vneshnost-podozrevaemyh-v-snyatii-45-mln-tenge-s-chuzhih-kart-zaderzhali-v-almaty/