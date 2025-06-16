"Меняли внешность": подозреваемых в снятии украденных 45 млн тенге задержали в Алматы

В Алматы задержали двух подозреваемых в обналичивании 45 млн тенге, украденных с банковских карт граждан путем мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел сообщает, что в Алматы задержали двух мужчин, подозреваемых в дропперстве. Один из задержанных - иностранец, приехавший в Казахстан для участия в преступной деятельности.

"Подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм. Чтобы скрыть свои действия, они прибегали к различным методам конспирации, включая изменение внешности", - сообщили на медиапортале.

За короткий срок подозреваемым удалось обналичить более 45 млн тенге. Полицейские нашли часть похищенных средств и проверяют, участвовали ли задержанные в других преступлениях.

"Полиция активно борется с кибермошенничеством, выявляя и пресекая преступные схемы. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Важно помнить: не делитесь личными данными и кодами с посторонними, даже если они кажутся представителями госорганов или банков. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, а при подозрении на мошенничество сразу обращайтесь в полицию", - подытожил начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы Анес Калдыбаев.

Несколько дней назад сообщалось, что в Алматинской области полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб на сумму около 250 млн тенге.

До этого в Астане задержали предполагаемую преступную группу. Ее участников подозревают в обналичивании более 150 млн тенге при помощи дропперов.

Также в Алматинской области задержали предполагаемую группу дропперов, работавших через Telegram и подозреваемых в присвоении более 100 млн тенге.