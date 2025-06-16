Акмолинка оказалась в долгах из-за желания купить чихуахуа

Жительница Акмолинской области обнаружила у себя несколько кредитов после того, как откликнулась на объявление о продаже щенка чихуахуа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, желание завести домашнего питомца обернулось для жительницы Степногорска серьезными финансовыми потерями.

В дежурную часть управления полиции города обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем оформили на ее имя кредиты и похитили 284 800 тенге.

По словам потерпевшей, она нашла в приложении объявление о продаже щенка породы чихуахуа в Астане. Стоимость собаки составляла 55 тысяч тенге.

Продавец, представившаяся как Лера, уверяла, что проживает в поселке Коянды недалеко от столицы, и присылала фото и видео щенка, чтобы вызвать доверие.

После непродолжительного общения Лера попросила внести предоплату в размере 15 тысяч тенге, объяснив это необходимостью "закрепить сделку". Спустя некоторое время "продавец" сообщила, что у собаки выявлено заболевание, и продажа отменяется, но деньги она пообещала вернуть.

"Для возврата средств мошенница прислала ссылку, якобы на сайт банка, с просьбой пройти верификацию. Потерпевшая перешла по ссылке и, следуя указаниям, ввела личные данные. Через короткое время ей действительно поступили деньги - но это оказался только первый этап обмана", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Спустя несколько дней женщина начала получать звонки от микрофинансовых организаций с требованием вернуть неоплаченные микрозаймы, о которых она ничего не знала. Проверив свои данные, она выяснила, что на ее имя оформили несколько кредитов.

Поняв, что стала жертвой мошенников, акмолинка сразу обратилась в полицию. В настоящее время по факту возбуждено досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские устанавливают личность злоумышленницы и призывают граждан быть особенно осторожными при покупках через интернет.

"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные на сомнительных сайтах. Проверяйте продавцов и не отправляйте предоплату незнакомым людям", - напомнили в полиции.

А жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек, которые потеряли около 4,6 млрд тенге. Потерпевшие хотели закупить посуду, мебель и другие принадлежности для дома по низким ценам.

Житель ЗКО добился возврата 1 млн тенге, когда узнал, что купил массажное устройство по цене в 17 раз дороже его обычной цены и даже оформил для этого рассрочку. Он обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей региона.