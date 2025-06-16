Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинка оказалась в долгах из-за желания купить чихуахуа

Опубликовано:

Маленькая собачка
Женщина держит в руках чихуахуа. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Жительница Акмолинской области обнаружила у себя несколько кредитов после того, как откликнулась на объявление о продаже щенка чихуахуа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, желание завести домашнего питомца обернулось для жительницы Степногорска серьезными финансовыми потерями.

В дежурную часть управления полиции города обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем оформили на ее имя кредиты и похитили 284 800 тенге.

По словам потерпевшей, она нашла в приложении объявление о продаже щенка породы чихуахуа в Астане. Стоимость собаки составляла 55 тысяч тенге.

Продавец, представившаяся как Лера, уверяла, что проживает в поселке Коянды недалеко от столицы, и присылала фото и видео щенка, чтобы вызвать доверие.

После непродолжительного общения Лера попросила внести предоплату в размере 15 тысяч тенге, объяснив это необходимостью "закрепить сделку". Спустя некоторое время "продавец" сообщила, что у собаки выявлено заболевание, и продажа отменяется, но деньги она пообещала вернуть.

"Для возврата средств мошенница прислала ссылку, якобы на сайт банка, с просьбой пройти верификацию. Потерпевшая перешла по ссылке и, следуя указаниям, ввела личные данные. Через короткое время ей действительно поступили деньги - но это оказался только первый этап обмана", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Спустя несколько дней женщина начала получать звонки от микрофинансовых организаций с требованием вернуть неоплаченные микрозаймы, о которых она ничего не знала. Проверив свои данные, она выяснила, что на ее имя оформили несколько кредитов.

Поняв, что стала жертвой мошенников, акмолинка сразу обратилась в полицию. В настоящее время по факту возбуждено досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские устанавливают личность злоумышленницы и призывают граждан быть особенно осторожными при покупках через интернет.

"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные на сомнительных сайтах. Проверяйте продавцов и не отправляйте предоплату незнакомым людям", - напомнили в полиции.

А жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек, которые потеряли около 4,6 млрд тенге. Потерпевшие хотели закупить посуду, мебель и другие принадлежности для дома по низким ценам.

Житель ЗКО добился возврата 1 млн тенге, когда узнал, что купил массажное устройство по цене в 17 раз дороже его обычной цены и даже оформил для этого рассрочку. Он обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей региона.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255784-akmolinka-okazalas-v-dolgah-iz-za-zhelaniya-kupit-chihuahua/