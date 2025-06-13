Хозяйке кафе отрубили два пальца топором после замечания в Кызылорде

В Кызылорде владелице кафе отрубили два пальца топором для мяса. Причиной конфликта стало то, что женщина сделала замечание шашлычнику по поводу его работы, передает NUR.KZ.

Об инциденте в Кызылорде рассказал на своей странице в Instagram адвокат Габит Умирбеков. Он сообщил, что молодая женщина-предприниматель арендовала заведение общественного питания и много работала, чтобы заработать на жизнь. На работу поваром она наняла мужчину, который занимался маринованием шашлыка.

"Во время работы женщина, как работодатель, сделала ему предупреждение о ненадлежащем исполнении обязанностей. Однако мужчина, не выдержав критики, стал угрожать и избивать ее. Мужчина положил руку женщины на стол и умышленно ударил ее топором (кухонным инструментом) по двум пальцам", - говорится в посте Габита Умирбекова.

Адвокат отметил, что, по его мнению, это не просто бытовой конфликт, а нарушение трудовых прав женщины-предпринимателя и конституционного права на безопасный труд.

Как сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области, управлением полиции города по факту умышленного причинения вреда здоровью потерпевшей зарегистрировано уголовное дело, проводится тщательное расследование.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Дело находится на контроле руководства ДП Кызылординской области", - отметили в ведомстве.

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