Студент ударил подростка кулаком по лицу в Акмолинской области

В Акмолинской области провели показательный судебный процесс для студентов. Учащегося колледжа осудили за удар подростка кулаком по лицу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, показательный судебный процесс по уголовному делу за совершение хулиганства с применением насилия (ч.1 ст.293 УК) провели в Степногорском городском суде.

На оглашение приговора пригласили студентов местного колледжа с целью предупреждения уголовных правонарушений.

"Студент колледжа в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте беспричинно нанес удар кулаком по лицу несовершеннолетнего, причинив ему телесные повреждения в виде кровоподтека носа", - установил суд.

В суде учащийся признал свою вину и раскаялся. Кроме того, его вина подтверждалась показаниями свидетелей и заключением экспертизы. Согласно последней, у потерпевшего обнаружили телесные повреждения, не причинившие вред здоровью.

"Таким образом, студент совершил хулиганство, т.е. особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, с применением насилия, причинив потерпевшему телесные повреждения", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учел молодой возраст обвиняемого, мнение потерпевших, отсутствие претензий и ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда студенту назначили 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду на 100 часов. Приговор еще не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере от 500 до 2 тыс. МРП (от 1,9 до 7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.