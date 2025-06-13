"Отмыли деньги через покупку спорткаров": экс-чиновника осудили в Шымкенте

В Шымкенте на 7,5 лет за хищение на капремонте домов осудили бывшего заместителя руководителя управления строительства города Серика Кушербекова, передает Otyrar.kz.

Суд установил, что Серик Кушербеков, бывший замглавы управления строительства Шымкента, и руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" организовали преступную схему с компанией ТОО "Shanyrak Stroy Invest" своего соседа Баглана Пернебека.

По материалам суда, он незаконно расторг контракт с прежним подрядчиком ТОО "ПМК-7 LTD" и заключил новый договор с завышенной в два раза стоимостью работ (до 172 млн тенге). Впоследствии деньги были отмыты через покупку спортивных автомобилей.

В итоге Серик Кушербеков получил 7,5 лет колонии за растрату бюджетных средств, легализацию доходов и махинации с подрядчиками.

Соучастники - директор "Shanyrak Stroy Invest" Баглан Пернебек и бывший госслужащий Аблайхан Дуйсенбаев - получили по 7 лет колонии. Суд взыскал с осужденных 88,7 млн тенге ущерба и конфисковал имущество.

Согласно информации с официальном сайта управления строительства Шымкента, Серик Кушербеков был назначен на должность заместителя руководителя управления в апреле 2024 года. До этого в 2023-2024 годах он работал заместителем директора ТОО "Тұрғын үй Шымкент", а в 2014-2023 годах - директором ТОО "Абат-Юг".

В прошлом году в Шымкенте вынесли приговор по уголовному делу в отношении заместителя руководителя управления жилья города и частного предпринимателя. Чиновник обвинялся в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем.