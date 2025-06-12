Павлодарка на два дня оставила детей, чтобы отметить отпуск

В Павлодаре два дня дети в возрасте 9 и 11 лет провели одни в квартире без присмотра взрослых. Их мать привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области, в полицию обратилась неравнодушная женщина, сообщившая, что в соседней квартире уже вторые сутки шумят дети, а присутствия взрослых она не заметила. Также она пояснила, что детям 9 и 11 лет.

На место незамедлительно выехали участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции.

"Информация подтвердилась: дети находились в квартире одни. Мать отсутствовала. Как выяснилось, женщина со знакомыми отмечала отпуск, оставив детей без присмотра", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В целях безопасности жизни и здоровья детей временно поместили в Региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Состояние их здоровья и психоэмоциональное состояние находятся под наблюдением специалистов.

После установления местонахождения матери она прошла медосвидетельствование. Результаты подтвердили состояние алкогольного опьянения.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей женщину привлекли к ответственности. Также ее поведение рассмотрят на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"Проявляйте бдительность и не оставайтесь равнодушными - своевременное обращение помогло защитить детей от возможной опасности", - отметили в полиции.

В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах с 10 по 12 июня на территории Павлодарской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Ранее в Кызылординской области женщина предстала перед судом за то, что оставила троих детей в кризисном центре, а сама отправилась гулять. В суде женщина выразила сожаление о своем поступке и заявила, что впредь не повторит его.

В конце прошлого года детский омбудсмен Динара Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей младше 12 лет одних дома, без присмотра совершеннолетних лиц.

Также уполномоченный по правам ребенка на встрече с президентом Казахстана рассказала о работе по защите прав детей. Сейчас ведется работа по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей.