Грабителю, стрелявшему в семейную пару, вынесли приговор в Алматы

В Алматы вынесли приговор мужчине, который тяжело ранил супружескую пару, пытаясь ограбить их квартиру. Его приговорили к 16 годам заключения, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, на скамье подсудимых оказался 38-летний уроженец Жетісу.

В ходе следствия выяснилось: незадолго до нападения мужчина устанавливал в квартире новую мебель и заметил там сейф. В голове сразу созрел план ограбления.

Вооруженный злоумышленник спрятал лицо под медицинской маской и шарфом, представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд элитного ЖК. А после позвонил в квартиру. Когда женщина открыла дверь, он сначала набросился на нее, а затем и на ее супруга, который выбежал на крики.

Семейную пару доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

В итоге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.

Источник: КТК

Ранее в Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с целью ограбления в Медеуском районе. По данным МВД, он выдал себя за арендатора и, угрожая физической расправой, отобрал у риелтора мобильный телефон.

А в Астане на женщину напали в лифте - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. На видео сняли мужчину с предметом, похожим на нож. Полицейские установили его личность и задержали его.

В Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. У жительницы города отобрали золотые сережки. 57-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 177 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело.