Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грабителю, стрелявшему в семейную пару, вынесли приговор в Алматы

Опубликовано:

Человек в маске
Мужчина в маске. Иллюстративное фото: Iuliia Burmistrova/Getty Images

В Алматы вынесли приговор мужчине, который тяжело ранил супружескую пару, пытаясь ограбить их квартиру. Его приговорили к 16 годам заключения, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, на скамье подсудимых оказался 38-летний уроженец Жетісу.

В ходе следствия выяснилось: незадолго до нападения мужчина устанавливал в квартире новую мебель и заметил там сейф. В голове сразу созрел план ограбления.

Вооруженный злоумышленник спрятал лицо под медицинской маской и шарфом, представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд элитного ЖК. А после позвонил в квартиру. Когда женщина открыла дверь, он сначала набросился на нее, а затем и на ее супруга, который выбежал на крики.

Семейную пару доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

В итоге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.

Источник: КТК

Ранее в Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с целью ограбления в Медеуском районе. По данным МВД, он выдал себя за арендатора и, угрожая физической расправой, отобрал у риелтора мобильный телефон.

А в Астане на женщину напали в лифте - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. На видео сняли мужчину с предметом, похожим на нож. Полицейские установили его личность и задержали его.

В Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. У жительницы города отобрали золотые сережки. 57-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 177 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254539-grabitelyu-strelyavshemu-v-semeynuyu-paru-vynesli-prigovor-v-almaty/