Казахстанцы отдали стоматологам миллионы за уже оплаченную государством анестезию

Руководителя ТОО, оказывающего стоматологические услуги в Восточно-Казахстанской области, обязали вернуть государству 16 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд ВКО.

По информации суда, ТОО "А" и Фонд социального медицинского страхования еще в 2022 году заключили договор закупа на оказание экстренной и плановой стоматологической помощи.

Но в 2024 году Высшая аудиторская палата РК провела аудит, после которого представители ФСМС подали на ТОО иск о взыскании суммы в размере более 16 млн тенге.

"Требование Фонда мотивировано тем, что обезболивание (применение местного анестетика) уже включено в порядок лечения и является первостепенным этапом комплексного лечения, в связи с чем не может подаваться на оплату Фонду как отдельная услуга. По результатам проведенного государственного аудита ВАП РК выявлена двойная оплата анестезии", - отмечается в релизе суда.

Сообщается, что иск о взыскании суммы с ФСМС был удовлетворен.

Отмечается, что при лечении периодонтитов, пульпитов, кариеса и удалении зубов учтены и расходы на применение лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе расходы на анестетики.

В марте текущего года мы писали, что стоматологические клиники в Казахстане месяцами судятся с Фондом медстрахования. Причиной спора стала платная услуга анестезии.

В Фонде тогда рассказали, что провели внеплановый мониторинг обоснованности оплаты стоматологических услуг за 2023 год. Вскоре было выявлено повторное оказание услуги анестезии и отсутствие записей в медицинских информационных системах.

До этого жительница Астаны подала в суд на медцентр, отказавшийся предоставлять ей услуги. В медучреждении заявили, что пациент грубо обращалась с медперсоналом. Но суд признал действия центра незаконными.

Также мы писали, что в Казахстане сильно подорожали стоматологические услуги. Особенно это касается удаления зубов - здесь ценники выросли сразу на 17,4% за год.