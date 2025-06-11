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Видео следственных действий в кабинете чиновника показали в Антикоре

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Следственные действия в Таразе
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Таразе осуждены руководитель Департамента экологии по Жамбылской области, заместитель генерального директора ТОО и эколог этого же предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По данным официального Telegram-канала Агентства по противодействию коррупции, осуждены руководитель Департамента экологии по Жамбылской области Смагулов Т., заместитель генерального директора ТОО "Таразский металлургический завод" Полатбеков Б. и эколог этого же предприятия Асан М.

"Смагулов признан виновным в получении, а представители завода - в даче взятки за предоставление возможности устранения нарушений во время проверки на предмет соблюдения экологического законодательства и за общее покровительство.

Смагулов, Полатбеков и Асан осуждены к штрафам в общей сумме 24 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в январе этого года стало известно, что осужден руководитель Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека.

Чиновника признали виновным в получении, а двоих других - в посредничестве и даче взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

Приговором суда госслужащий осужден к 4 годам лишения свободы, житель города - к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, предприниматель - к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254428-glavu-departamenta-ekologii-osudili-v-taraze/