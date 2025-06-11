"Заработавших" миллионы казахстанцев задержали в Алматинской области (видео)

В Алматинской области полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб на сумму около 250 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемых организатора и троих пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области.

"Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области. Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного дропа, с июня 2024 года он стал руководить другими дроповодами, а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое дроповодов", - рассказали в МВД.

По данным ведомства, подозреваемые использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей - дропов, чтобы обналичить похищенные деньги. Также были изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.

"По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый. Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал с простой роли дропа, со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировали", - уточнили в МВД.

Всех подозреваемых в участии в преступной схеме арестовали и доставили в ДП Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

"Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба", - резюмировали стражи порядка.

Ранее стало известно, что в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов - для дропперов теперь предлагается наказание в рамках УК РК. Сейчас в законе нет норм, по которым дропперов можно привлечь к уголовной ответственности - по делам они проходят как свидетели либо соучастники.

Прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности дропперов к совершению мошенничества они подлежат привлечению к уголовной ответственности.