Почему задержанного в Турции экс-главу "Astana LRT" все еще не доставили в Казахстан

В кулуарах мажилиса замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал о задержании экс-главы "Astana LRT" - пока он продолжает находиться в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наши казахстанские службы не могут поехать за границу и искать. Заграничные спецслужбы работают при содействии Интерпола, поэтому, полиция Турции задержала его. Когда мы объявляем в розыск, это все попадает в базу Интерпола, и по всему миру начинается розыск. Когда лицо выявляется, они принимают меры к задержанию.

Как вам известно, Талгат Ардан был задержан в Турции. Сейчас он находится под арестом в Турции. В Астану он пока не прибыл. Мы отправили все необходимые документы турецкой стороне. Сейчас они рассматривают материалы и примут решение. Пока неизвестно, когда именно он будет экстрадирован в Казахстан", - сообщил Асет Чиндалиев.

Замгенпрокурора добавил, что экстрадиция регулируется законодательством Турции, поэтому казахстанская сторона не может ускорить процесс.

Отметим, в мае в КНБ сообщали, что задержанного в Турции экс-главу "Astana LRT" Талгата Ардана экстрадируют в Казахстан. Сообщалось, что такое решение принял турецкий суд.

Напомним, в августе прошлого года Антикор вызвал Талгата Ардана на допрос. Тогда сообщалось, что собранные следствием доказательства позволили квалифицировать деяния экс-главы "Astana LRT" по пункту 3 части 4 статьи 361 УК - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В начале октября в Антикоре сообщили, что Ардан так и не явился на допрос. А в ноябре суд Астаны огласил приговор в отношении Ардана - его заочно признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.