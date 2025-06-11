Жениха убили в день свадьбы в Кокшетау: суд вынес приговор
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Вынесен приговор за убийство из хулиганских побуждений, произошедшее в ноябре прошлого года в Кокшетау. Мужчина погиб в день своей свадьбы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в совершении убийства из хулиганских побуждений (п.9 ч.2 ст.99 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам.
В ноябре 2024 года мужчина в одном из развлекательных заведений Кокшетау с друзьями отмечал свое бракосочетание. Подсудимый находился в том же развлекательном заведении со своими друзьями.
"Между двумя компаниями возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которого подсудимый нанес три удара ножом потерпевшему, одно из которых повредило сердце. От полученных ранений тот скончался до приезда скорой медицинской помощи", - установил суд.
Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения заведения, которые зафиксировали убийство, и заключениями экспертиз.
При назначении наказания суд учел отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств установлено не было.
Приговором суда обвиняемому назначили 16 лет лишения свободы. Также в пользу потерпевшей стороны с него взыскан причиненный моральный вред на сумму 10 млн тенге.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Напомним, 12 ноября прошлого года в одном из развлекательных заведений Кокшетау произошло убийство 22-летнего жителя села Красный Яр. Причем это был день бракосочетания молодого человека.
Подозреваемого задержали, его водворили в изолятор временного содержания. Также были установлены и задержаны все участники конфликта - еще 6 человек. В их отношении проводилось досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254248-zheniha-ubili-v-den-svadby-v-kokshetau-sud-vynes-prigovor/