Двухлетняя девочка, изъятая из приемной семьи, поседела: суд по резонансному делу начался в Караганде

В Караганде идет судебный процесс по делу о купле-продаже младенцев. На скамье подсудимых оказались медсестра роддома, две супружеские пары и женщина, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, уголовное дело о купле-продаже младенцев превратило в кошмар жизнь двух детей – девочке сейчас 3 года, мальчику почти 2. Их родная мать живет в одном из районов, считается многодетной, уже много лет вдова. Но в 2022-м она забеременела и отдала ребенка бездетной паре. Помогла ей в этом медсестра городского роддома. Спустя полтора года история повторилась, но уже с новорожденным мальчиком.

Изначально следствие заверяло, что приемные родители платили роженице по 3 миллиона за младенца, но потом статью переквалифицировали на «дарение».

Согласно материалам суда, все происходило по одной и той же схеме: в графу "Отец" вносили имя будущего приемного папы. При этом, как заявили в суде, использовали поддельный анализ ДНК.

Одна из супружеских пар и медсестра роддома, которую считают сводницей, своей вины не признают. Они уверяют, что поступили так, как было лучше для ребенка, пусть и в обход правил.

"Не просто передала ребенка, а у нее были требования, чтобы не попал в детский дом, рос в достатке и получил хорошее воспитание. В нашем случае я бы назвал социальной целью", - выступил адвокат подсудимых Алмас Абдакасов.

Приемные родители девочки признаются, что нарушили закон. Взрослые ждут, когда судебные тяжбы закончатся и они смогут вплотную заняться воспитанием ребенка.

На время расследования, а это 9 месяцев, девочку поместили в центр адаптации. И там, говорят, у малышки появилась седина. Поэтому до приговора девочку вернули приемной матери.

"Ребенок росла залюбленная, в ласке, в заботе. Поэтому для нее такая психотравмирующая ситуация нанесла такой непоправимый вред. Специалист говорит, что некомпетентные действия со стороны правоохранительных органов и руководства работников дома малютки нанесли серьезный удар по психическому развитию девочки.

Пишет психолог: "Что должно было случиться, чтобы ребенок поседел в 2 года и забыл свой родной язык?" Есть подозрение, что ребенка обижали и наказывали", - заявил адвокат подсудимых Ирина Маленко.

Подсудимые заверяют, что много лет стояли в очереди в детских домах, проходили процедуру ЭКО и различные программы по родительству. Но ничего не получалось.

По статье "Торговля несовершеннолетними", которую переквалифицировали в "дарение", всем, кто признал свою вину, прокурор запросил 8 лет условно, а для тех, кто не раскаялся, – 9 лет тюрьмы.

Источник: КТК