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Унижали и принуждали к работе: младшеклассник стал жертвой буллинга в Жамбылской области

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Мальчик сидит и плачет
Ребенок. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

В Меркенском районном суде рассмотрено дело по факту буллинга в одной из школ - над мальчиком издевался старшеклассник, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года ученик 9 класса средней школы - 15-летний подросток принуждал на разного вида работу, а также систематически совершал действия унизительного характера в отношении младшеклассника

Законный представитель подростка признала вину и подтвердила обстоятельства, указанные в протоколе, пояснив, что в дальнейшем не допустит такого инцидента.

Также законный представитель потерпевшего пояснила, что дети сами помирились между собой и пришли к обоюдному соглашению.

9-классник признал свою вину.

"Постановлением суда законный представитель К. признана виновной по ст.127-2 ч.3 КоАП, и на нее наложен штраф в размере 27 тыс. тенге", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что штраф в настоящий момент оплачен.

Напомним, что в феврале этого года в Таразе школьник пострадал от буллинга со стороны одноклассника. Отец обидчика заявил о невиновности сына, но все равно получил штраф.

Отметим, что по ч.3 ст.127-2 КоАП РК травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (39 320 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254053-unizhali-i-prinuzhdali-k-rabote-mladsheklassnik-stal-zhertvoy-bullinga-v-zhambylskoy-oblasti/