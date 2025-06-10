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"Разбиты до осколков": подростки повредили несколько автомобилей в Астане

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Вандализм в Астане
Вандализм в Астане. Кадр из видео: t.me/jagdaikz

В Сети появилась информация, что в Астане подростки разбили несколько автомобилей, вырвали рулевые колонки, сняли колеса, украли магнитолы. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai.

"Подростки, которым еще не исполнилось 14 лет, устроили настоящий погром. Они разбили автомобили, вырвали рулевые колонки, сняли колеса, вытащили провода и украли магнитолы. Даже сиденья подверглись уничтожению. Все окна в машинах были разбиты до осколков", - написали авторы.

"На попытки поговорить с родителями подростков прозвучал равнодушный ответ: "Ну, они же не человека убили…", - также сообщается в посте.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. Нам подтвердили, что подростки действительно разгромили несколько авто. Личности юных вандалов уже установлены.

"В столице установлены личности несовершеннолетних, причастных к повреждению нескольких автомобилей, припаркованных на огороженной строительной площадке. Как выяснилось, транспортные средства принадлежали жителям близлежащих домов и находились на месте длительное время.

По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается материальный ущерб, причиненный владельцам транспортных средств.

По результатам расследования законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности. Также поведение детей будет рассмотрено на комиссии по защите прав детей при акимате", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним о подобных случаях вандализма несовершеннолетних в прошлом году. Летом в Алматы на видео попали подростки, которые намеренно громят припаркованный автомобиль. В полиции сообщили, что проводят проверку.

Осенью две девочки 12 и 16 лет были задержаны в Кызылорде - они разбивали уличные фонари. В полиции завели уголовное дело.

В Шымкенте транспортники пожаловались на безнаказанность хулиганов, которые камнями разбили стекла в автобусах. Никто не возместил причиненный ущерб.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса, а после - выложил в Сеть. После этого полицейские начали поиски подростка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254026-razbity-do-oskolkov-podrostki-povredili-neskolko-avtomobiley-v-astane/