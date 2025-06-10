Казахстанец отправил более 2000 sim-карт в Россию и был арестован

Полиция задержала казахстанца, которого подозревают в пособничестве мошенникам. По данным МВД, мужчина отправлял sim-карты в Россию и получал оплату криптой, передает NUR.KZ

Как указано на информационном портале МВД Polisia.kz, сотрудники управления по противодействию киберпреступности с помощью прокуроров Астаны задержали жителя Петропавловска 1996 года рождения. Мужчина подозревается в пособничестве мошенникам.

"Подозреваемый закупал и регистрировал sim-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти sim-карты использовались для звонков нашим гражданам с целью мошенничества. Звонки шли от имени правоохранительных органов, коммунальных служб и банков. Было обнаружено более 20 случаев передачи свыше 2000 sim-карт, зарегистрированных на казахстанцев.

За каждую поставку он получал криптовалюту на личный криптокошелек. Канал поставок sim-карт за границу перекрыт. Задержанного поместили в изолятор временного содержания", - сообщили в МВД.

Выяснилось, что задержанный причастен и к другим подобным случаям, заявили в МВД.

В мае этого года в Алматы задержали предполагаемую пособницу мошенников, которая за денежное вознаграждение активировала сотни абонентских номеров.

Также Алматы раскрыли преступную схему интернет-мошенничества с применением устройства "Sim-box". Тогда потерпевшая поверила в легенду про "безопасный счет" и передала злоумышленникам более 19 млн тенге.

До этого в мегаполисе были задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт. А уроженца Шымкента задержали в Алматы с оборудованием, которое используют мошенники для подмены номеров.