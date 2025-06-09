Чиновница из Алматы пыталась похитить миллионы, выделенные детям с диагнозом ДЦП

В Алматы осуждена экс-руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

По данным Антикора, Жетысуским районным судом в Алматы осуждена руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ Осербаева А.

"Она признана виновной в покушении за хищение денежных средств представителя ТОО "Суberpro-com" в сумме 3,6 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договора по оказанию специальных социальных услуг для детей с диагнозом "ДЦП".

Осербаевой назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - сказано в сообщении.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В апреле было завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и соцпрограмм Уральска".

Зимой прошлого года в Антикоре рассказали подробности задержания руководителя Центра трудовой мобильности Шымкента Асета Шагадата.

В мае этого года в Алматинской области осуждены руководитель районного отдела образования и 7 бухгалтеров по делу о хищении 686 млн тенге.