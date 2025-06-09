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Казахстанцев поместили под стражу по делу на 790 млн тенге

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Решетка в камере
Решетка. Иллюстративное фото: Abhishek Mehta/Getty Images

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Двоих поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками и обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.

В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.

"Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.

Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект", - отметили в ведомстве.

Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.

Добавим, что финансовые пирамиды продолжают оставаться одной из самых актуальных угроз для казахстанского общества, особенно в условиях цифровой трансформации и усиления влияния интернета. В последние годы количество зафиксированных случаев мошенничества через финансовые пирамиды увеличивается. Мы рассказывали, какие виды финансовых пирамид существуют в Казахстане и как защитить себя от схем мошенников.

Например, в Астане за создание финансовой пирамиды осудили местную жительницу, которая организовала бизнес по продаже пищевых добавок. По данным суда, в период с 2016 года по 2024 год женщина привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 млн тенге, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 млн тенге. Ей назначили 5 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253384-dvoih-kazahstancev-pomestili-pod-strazhu-po-delu-na-790-mln-tenge/