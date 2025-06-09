Казахстанцев поместили под стражу по делу на 790 млн тенге

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Двоих поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками и обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.

В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.

"Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.

Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект", - отметили в ведомстве.

Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.

Добавим, что финансовые пирамиды продолжают оставаться одной из самых актуальных угроз для казахстанского общества, особенно в условиях цифровой трансформации и усиления влияния интернета. В последние годы количество зафиксированных случаев мошенничества через финансовые пирамиды увеличивается. Мы рассказывали, какие виды финансовых пирамид существуют в Казахстане и как защитить себя от схем мошенников.

Например, в Астане за создание финансовой пирамиды осудили местную жительницу, которая организовала бизнес по продаже пищевых добавок. По данным суда, в период с 2016 года по 2024 год женщина привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 млн тенге, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 млн тенге. Ей назначили 5 лет лишения свободы.