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Глухонемого таксиста избили и забрали телефоны в Шымкенте

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Такси едет по улице
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте суд огласил приговор двум мужчинам, напавшим на водителя с нарушением слуха и речи. Обвиняемых признали виновными в грабеже, передает Otyrar.kz.

Городской межрайонный суд по уголовным делам признал двоих молодых мужчин виновными в нападении на таксиста, не способного слышать и говорить. Нападавшие избили водителя и похитили у него два мобильных телефона, после чего скрылись с места происшествия. Их действия квалифицировали по статье "Грабеж".

Одного из подсудимых признали виновным по п.1, 3 ч.2 ст.191 Уголовного кодекса и приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы. Второго обвиняемого осудили по тем же основаниям - его наказание составило 3 года лишения свободы.

Согласно материалам дела, преступление произошло в районе рынка "Коктем". Двое пассажиров, доехав до нужного адреса, заметили, что водитель не может говорить и не слышит. Вместо оплаты они избили его и забрали телефоны общей стоимостью более 180 тысяч тенге.

Также из информационной системы Судебного кабинета Верховного суда стало известно, что один из подсудимых ранее уже привлекался к уголовной ответственности: в 2019 году он был осужден за грабеж. Второй в 2024 году получил срок за кражу - 1 год 6 месяцев.

Обоим обвиняемым по 27 лет. Они признали вину и компенсировали причиненный ущерб. Отбывать наказание будут в учреждениях УИС максимальной безопасности.

Отметим, что по п.1, 3 ч.2 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в соцсетях появилось видео конфликта таксиста с двумя пассажирами. На видеозаписи один из пассажиров в ответ на просьбу не курить в машине обматерил водителя и ударил его.

Как рассказали в МВД, в результате поисков был установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя Алматы.

В итоге суд арестовал пассажира такси, признанного виновным в нападении. Его обязали выплатить компенсацию морального вреда водителю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253378-gluhonemogo-taksista-izbili-i-zabrali-telefony-v-shymkente/