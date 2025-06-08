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Пьяного мужчину с пистолетом и патронами задержали в Актау

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Изолятор временного содержания
Изолятор временного содержания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские в Актау задержали 40-летнего местного жителя у которого в присутствии понятых изъяли сигнальный пистолет и патроны, сообщает издание Lada.kz.

По данным издания, в Департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о неизвестном мужчине с холодным оружием в микрорайоне №19.

"Правоохранители незамедлительно отреагировали и задержали 40-летнего местного жителя города. В присутствии понятых у него был изъят сигнальный пистолет и патроны.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Он был передан следственной группе. Назначены соответствующие экспертизы", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что незаконное хранение, передача, сбыт или транспортировка оружия и боеприпасов влечет административную или уголовную ответственность.

Отметим, что по ч.1 ст.287 УК РК незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

В прошлом месяце мужчину оштрафовали за кастет, который, по его словам, был найден на автостоянке в Кульсары. Заметили холодное оружие при входе на ж/д вокзал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253258-pyanogo-muzhchinu-s-pistoletom-i-patronami-zaderzhali-v-aktau/