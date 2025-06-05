Сообщникам Дикого Армана вынесли приговор в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговоры сообщникам Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман. Шесть человек проходили по делу как участники его преступной группы, передает Otyrar.kz.

По информации издания, на скамье подсудимых было шестеро мужчин, признанных сообщниками криминального авторитета Армана Джумагельдиева.

Суд рассматривал обвинения по ряду тяжелых статей: "Вымогательство", "Доведение до самоубийства", "Незаконный оборот оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконное лишение свободы" и "Самоуправство". В зависимости от роли каждого в преступной группе суд вынес разные приговоры.

"Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города огласил приговор: один из обвиняемых освобожден от уголовной ответственности, еще один получил условный срок, четверо приговорены к лишению свободы на сроки от одного до восьми лет", - пишет издание.

Сообщается, что все четверо будут отбывать наказание в учреждениях среднего уровня безопасности.

"Виновность подсудимых подтверждается показаниями участников процесса, результатами скрытых следственных действий, экспертизами и вещественными доказательствами", — ссылается на пресс-службу городского суда Шымкента издание.

Приговор еще не вступил в законную силу. У сторон есть право на апелляцию.

Напомним, Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью. О задержании Армана Джумагельдиева стало известно 7 января 2022 года во время беспорядков в Алматы. А 11 января его арестовали.

Судебный процесс по делу Дикого Армана начался в Алматы в сентябре 2023-го.

Еще по данному делу осуждены экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков.

Также стало известно, какие сроки получили члены его банды и другие участники беспорядков во время январских событий.