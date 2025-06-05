"Более 30 тысяч "приписок": замглавы ФСМС подозревают в хищении 400 млн тенге

В Антикоре заявили о том, что заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" подозревается в хищении средств, передает NUR.KZ.

В июне текущего года раскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по Восточно-Казахстанской области.

"Так, изобличен заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования". Он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению", - сообщили в Антикоре.

Хищение совершалось путем внесения медицинской организацией в информационную систему "Damumed" заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям Усть-Каменогорска услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования, считают в ведомстве.

Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч "приписок".

"Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества", - добавили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.

Отметим, что в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

А недавно в Высшей аудиторской палате рассказали о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

В марте зампред Антикора Дархан Куракбаев в кулуарах сената рассказал, в чем подозревают заместителя председателя Фонда соцмедстрахования.