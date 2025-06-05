Хищение на миллиард тенге: задержаны бывшие сотрудники Qarmet (видео)

14 человек - бывших сотрудников Qarmet и других подрядных организаций подозревают в хищении миллиарда тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудниками криминальной полиции Министерства внутренних дел задержан ряд бывших должностных лиц компании Qarmet и других подрядных организаций, которые мошенническими действиями совершили хищение денежных средств на сумму около 1 млрд тенге.

"По преступной схеме группа из работников завода, заранее спланировав свои действия, вывозили производственные отходы и выгружали его на бесхозной территории вблизи Темиртау без надлежащей утилизации", - сообщает МВД.

В настоящее время в орбите уголовного преследования находятся 14 человек. Досудебное расследование продолжается.

Добавим, также мы писали, что в области Жетісу задержали две грузовые машины, незаконно перевозившие более 60 тонн металла. Полиция устанавливает всех причастных к организации схемы.

Вчера сообщалось, что выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию.

А в январе этого года в Кызылорде полицейские задержали преступную группу - в краже нефтепродуктов подозревают сотрудников промышленного предприятия.

Ранее осенью прошлого года в области Жетісу задержали преступную группу за хищение дизтоплива в КТЖ. Машинистов тепловозов приговорили к длительным срокам наказания.