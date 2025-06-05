Десятки казахстанцев стали жертвами ОПГ и потеряли 67 млн тенге (видео)

В области Жетісу завершили расследование по делу о масштабном мошенничестве. Члены ОПГ звонили казахстанцам под видом сотрудников банков и госструктур, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жертвами преступной схемы стали десятки казахстанцев. Сумма ущерба составляет 67 млн тенге.

По материалам дела, один из фигурантов, 19-летний житель города Абай Карагандинской области, входил в организованную преступную группу. Схема включала работу так называемого call-центра.

"Злоумышленники арендовали помещение, оснастили его техникой, средствами связи и SIM-картами. Под видом сотрудников банков, операторов и госструктур они звонили гражданам и убеждали установить вредоносные приложения. Получив удаленный доступ к смартфонам, оформляли кредиты и выводили средства на подконтрольные счета", - рассказали в МВД.

Задержанный, по версии следствия, входил в группу обналичивания.

"Через мессенджер Telegram участники схемы получали доступ к банковским приложениям дропперов - лиц, на чьи счета поступали похищенные деньги. В одном из эпизодов в 2023 году мошенники оформили кредит на более 20 млн тенге и вывели деньги через такие счета", - отметили в ведомстве.

С марта 2023 по июнь 2024 года подозреваемый, по данным следствия, действовал в составе организованной группы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием информационных технологий.

Уголовное дело передали в суд. Расследование в отношении других участников продолжается.

Ранее стало известно, что в Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр. Он функционировал на территории одного из местных бизнес-центров. Задержали 24 подозреваемых. По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве.

Также в Астане ликвидировали мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах. Задержали шесть человек. По данным МВД, злоумышленники представлялись работниками интернет-магазинов и сообщали о якобы выигранных машинах и квартирах.