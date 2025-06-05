"Жертвами становится бизнес и частные лица": к алматинцам обратились с предупреждением
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В Алматы зафиксирован рост фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Как сообщается в Instagram-аккаунте ведомства, участились случаи мошенничества при логистике и транспортировке товаров.
"Зафиксирован рост фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов. С начала 2025 года в мегаполисе зарегистрировано 11 подобных преступлений, жертвами которых становятся предприниматели, организации и частные лица", - говорится в публикации.
Злоумышленники действуют через популярные интернет-платформы и сайты по грузоперевозкам. Они представляются логистами или перевозчиками, предлагают свои услуги, получают предоплату и исчезают.
"Мы видим устойчивую схему, при которой преступники пользуются доверием предпринимателей. В большинстве случаев аферисты выходят на связь через популярные сайты объявлений и предлагают фиктивные услуги.
Призываем граждан быть бдительными, не перечислять деньги незнакомым лицам без проверок, тщательно изучать репутацию перевозчиков и заключать договоры только с официально зарегистрированными компаниями", - резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.
Полиция рекомендует:
- Не переводить предоплату без юридически оформленного договора;
- Проверять номера телефонов, ИИН/БИН контрагента, отзывы в интернете;
- Использовать платформы с системой верификации и безопасной оплаты;
- В случае сомнений обращаться в ближайшее подразделение полиции.
Добавим, ранее в марте полиция Алматы также выступила с предупреждением к горожанам - активизировались мошенники в сфере междугородних перевозок.
До этого киберполиция Алматы сообщала о росте числа случаев мошенничества с участием юридических лиц: злоумышленники убеждают людей открыть на свое имя фирму и передать ее в аренду, предлагая щедрое вознаграждение.
А в конце января алматинцев предупреждали, что в мегаполисе активизировались так называемые "инвестиционные" мошенники, обещающие высокий доход.
Отметим, что в полиции сообщали - в Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб на сумму более 25 млрд тенге. При этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тыс. случаев мошенничества.
Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252652-zhertvami-stanovitsya-biznes-i-chastnye-lica-k-almatincam-obratilis-s-preduprezhdeniem/