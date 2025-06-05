"Жертвами становится бизнес и частные лица": к алматинцам обратились с предупреждением

В Алматы зафиксирован рост фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ведомства, участились случаи мошенничества при логистике и транспортировке товаров.

"Зафиксирован рост фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов. С начала 2025 года в мегаполисе зарегистрировано 11 подобных преступлений, жертвами которых становятся предприниматели, организации и частные лица", - говорится в публикации.

Злоумышленники действуют через популярные интернет-платформы и сайты по грузоперевозкам. Они представляются логистами или перевозчиками, предлагают свои услуги, получают предоплату и исчезают.

"Мы видим устойчивую схему, при которой преступники пользуются доверием предпринимателей. В большинстве случаев аферисты выходят на связь через популярные сайты объявлений и предлагают фиктивные услуги.

Призываем граждан быть бдительными, не перечислять деньги незнакомым лицам без проверок, тщательно изучать репутацию перевозчиков и заключать договоры только с официально зарегистрированными компаниями", - резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Полиция рекомендует:

Не переводить предоплату без юридически оформленного договора;

Проверять номера телефонов, ИИН/БИН контрагента, отзывы в интернете;

Использовать платформы с системой верификации и безопасной оплаты;

В случае сомнений обращаться в ближайшее подразделение полиции.

Добавим, ранее в марте полиция Алматы также выступила с предупреждением к горожанам - активизировались мошенники в сфере междугородних перевозок.

До этого киберполиция Алматы сообщала о росте числа случаев мошенничества с участием юридических лиц: злоумышленники убеждают людей открыть на свое имя фирму и передать ее в аренду, предлагая щедрое вознаграждение.

А в конце января алматинцев предупреждали, что в мегаполисе активизировались так называемые "инвестиционные" мошенники, обещающие высокий доход.

Отметим, что в полиции сообщали - в Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб на сумму более 25 млрд тенге. При этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тыс. случаев мошенничества.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.