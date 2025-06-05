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Казахстанец занял 7,5 млн тенге на ремонт квартиры и исчез

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Мужчина в тени
Мужчина. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

В ВКО задержали мужчину, подозреваемого в том, что он не вернул другу долг в 7,5 млн тенге. Взысканием задолженности займутся судебные исполнители, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники миграционной службы Усть-Каменогорска задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении крупной суммы денег.

"Мужчина занял у знакомого 7,5 млн тенге под предлогом ремонта квартиры, после чего перестал выходить на связь и скрылся", - пояснили в МВД.

После обращения потерпевшего в полицию начались розыскные мероприятия. Спустя сутки подозреваемый был установлен, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Материалы дела передали судебным исполнителям для взыскания задолженности в установленном порядке.

Полиция призывала граждан быть внимательными при совершении финансовых сделок.

"Даже при доверительных отношениях важно оформлять обязательства документально, чтобы избежать подобных ситуаций", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Кызылорде местный житель дал в долг 22 млн тенге, однако долго не мог получить их обратно, так как должник уклонялся от встреч. Мужчине пришлось обратиться в суд, где с ответчика взыскали деньги.

А в Шымкенте мужчина взял в микрофинансовой организации 9 млн тенге, но из-за несвоевременной оплаты долга обязан выплатить почти 25 млн тенге. В суде должник обязался ежемесячно выплачивать по 1 млн тенге, а в последний месяц - более 13 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252595-kazahstanec-zanyal-7-5-mln-tenge-na-remont-kvartiry-i-ischez/