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Суд Астаны наказал казахстанца за публикацию о масштабах нашествия саранчи

Опубликовано:

Саранча
Саранча. Фото: МСХ РК

Суд Астаны рассмотрел дело о размещении ложной информации о масштабах нашествия саранчи в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны сообщил, что в Управление полиции района Нура поступило заявление от Жамбылского филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета госинспекции МСХ РК на гражданина, который разместил ложную информацию на онлайн-платформе.

"Обстоятельства дела: гр. П. разместил в Telegram-канале "К" ложную информацию о масштабах распространения саранчовых вредителей, в том числе итальянского пруса в Жамбылской области.

В указанной публикации содержится недостоверная информация о распространении итальянского пруса, в частности утверждение о том, что масштаб его распространения превышает 5 млн гектаров", - сообщили в суде.

На судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что сведения в его публикации взяты с официальных источников.

В суде представитель Комитета госинспекции МСХ РК пояснил, что гражданин с соответствующим официальным запросом о предоставлении информации обратился лишь 6 мая 2025 года - уже после размещения публикации. Вместе с тем факт совершенного правонарушения подтверждается сведениями и отчетами по проведенным обследованиям, а также другими материалами дела.

"Постановлением суда П. признан виновным по ст.456-2 ч.3 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 20 МРП", - добавили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, санкция ст.456-2 ч.3 КоАП Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (196 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Напомним, ранее блогер из Мангистауской области Азамат Сарсенбаев сообщил, что он был арестован на 20 суток. Его обвиняли в клевете, но сам Сарсенбаев считает приговор несправедливым.

До этого в суде Астаны рассмотрели дело в отношении мужчины, который выложил в соцсети видео - он предстал перед судом по подозрению в клевете.

В прошлом году в Костанайской области суд защитил право ответчика на свободу выражения мнения, которое он высказал под постом с рекламой продукции ТОО.

Также в Акмолинской области рассмотрели дело против блогера, разместившего видео в Instagram о гибели военнослужащих. В итоге его вина не была доказана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252592-sud-astany-nakazal-kazahstanca-za-publikaciyu-o-masshtabah-nashestviya-saranchi/