Полицейский помог задержанным и сам оказался под следствием в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор сотруднику полиции, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями из-за пропавших из "КамАЗа" ценных рачков, передает "Ирбис TV".

В приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара указано, что в августе 2024 года на трассе патрульные остановили "КамАЗ", в котором обнаружили мешки с рачками артемии без документов.

Патрульные, обнаружившие в большегрузе ценных рачков, на место вызвали коллег из города. Следственно-оперативная группа приехала, но определять объемы не стала, поскольку лил дождь. Отправились все вместе в Павлодар.

По пути большегруз сломался, оказавшись вблизи поселка Атамекен. По материалам суда, у оперуполномоченного вдруг возникло желание помочь подозреваемым. Они починили "КамАЗ" и все вместе поехали в отделение не сразу, а предварительно завернув в промзону, где рачков сгрузили. В итоге из доказательств осталось лишь 10 мешков рачков.

Вопросы возникли в тот же день, после чего 31-летний полицейский оказался в Антикоррупционной службе.

"По пути нигде не останавливались. Потом, сдав дежурство, поехал домой, откуда вызвали обратно и стали разбираться, якобы по пути что-то разгрузили. Потом весь день разбирались, затем в УСБ вызвали, откуда забрали в Антикор, проводили обыски у него, искали артемии.

По пути, сидя в кабине "КамАЗа", от усталости проваливался в сон, но все чувствовал, что происходит. По пути следования разговаривал с дежурной частью, начальником ОКП, заместителем по оперативной работе. Никто с просьбой отдать груз не обращался, какой-либо выгоды у него не было", - приводятся показания бывшего полицейского в приговоре суда.

Уголовное дело открыли по факту злоупотребления должностными полномочиями. Вину мужчина не признал.

Однако суд пришел к выводу, что доказательств достаточно, и назначил 2 года ограничения свободы. На госслужбе экс-полицейскому запретили работать теперь пожизненно.

В прошлом году в СКО изъяли рекордную партию браконьерски добытых artemia salina. Общий вес изъятых рачков составил 24 тонны - это самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области. Добыча без разрешительных документов проводилась на соленом озере Калибек.

В Павлодарской области полицейские изъяли из автомобиля местного жителя 16 мешков ценного рачка. Также стражи порядка пресекли деятельность неизвестных лиц, которые занимались добычей рачков возле села Сырлыкала.

В Аксу обнаружили подпольный цех, где занимались очисткой добытого artemia. Изъяли порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн.