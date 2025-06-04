Задержание провели на глазах у прохожих в Актау

Сегодня, 4 июня, в 9 микрорайоне Актау очевидцы стали свидетелями задержания мужчины. В полиции сообщили, что его подозревают в угоне, передает Lada.kz.

Инцидент произошел у дома №28 в 9 микрорайоне. На место прибыло несколько автомобилей полиции. Правоохранители произвели задержание мужчины.

В пресс-службе ДП Мангистауской области пояснили, что причиной задержания мужчины стал угон автомобиля средь бела дня.

"В полицию обратился владелец автотранспорта, сообщивший об угоне в 9 микрорайоне. Правоохранители отследили подозреваемого по камерам видеонаблюдения и сразу же задержали в 8 микрорайоне, после чего снова доставили его в 9 микрорайон для проведения необходимых следственных мероприятий", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Задержание. Фото: lada.kz

По информации ДП региона, возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Отметим, что по ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что жителя Туркестана подозревают в угоне автомобиля соседа. По информации полиции, он хотел добраться до места встречи с друзьями. Угнанный автомобиль нашли на одном из перекрестков и вернули законному владельцу.